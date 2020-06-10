Лукаш Радил: в «Спартаке» я играл в тот хоккей, который доставлял мне удовольствие

Чешский форвард Лукаш Радил, вернувшийся в московский «Спартак», прокомментировал подписание контракта с российским клубом. Радил вернулся в «Спартак» спустя два года после переезда в НХЛ.

«Почему решил вернуться в КХЛ? В прошлом сезоне я играл в «Сан-Хосе» в четвёртом звене. Сами понимаете, что у меня было совсем немного игрового времени. Потом меня отправили в команду АХЛ, где я и провёл большую часть сезона. Там, думаю, я играл в хороший хоккей, но всегда задумывался о том, что будет лучше для меня. И после того как сезон в АХЛ прервали, решил, что правильнее будет вернуться в Европу. Вместе со мной играл Данил Юртайкин. Он, приехав в Америку, не очень хорошо говорил по-английски, и я работал у него личным переводчиком. Данил говорил на русском, я помогал ему перевести на английский. Это помогло мне не забыть русский язык.

В «Спартаке» я провёл очень хороших три года, мне всё нравилось — Москва, клуб, болельщики. Я вспоминал в Америке всех ребят из «Спартака» с огромным удовольствием. Я тогда быстро освоился в Москве, поэтому сказал своему агенту, чтобы он весной начал переговоры со «Спартаком». Мы быстро договорились.

В «Спартаке» я играл в тот хоккей, который доставлял мне удовольствие. Надеюсь, что и в новом сезоне у нас будет отличная команда, в которой мы все будем получать удовольствие от совместной игры. С удовольствием вспоминаю нашу тройку с Райаном Стоа и Беном Максвеллом. Неплохо у меня получалось с Костей Глазачевым — он очень умный игрок, с ним было приятно выходить на площадку. Мне все ребята в «Спартаке» помогали освоиться в КХЛ», — цитирует Радила пресс-служба «Спартака».