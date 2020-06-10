«Автомобилист» примет участие в предсезонных турнирах в Магнитогорске и Челябинске

«Автомобилист» планирует принять участие в двух предсезонных турнирах. Клуб из Екатеринбурга выступил на мемориале Ромазана в Магнитогорске и Кубке губернатора в Челябинской области.

«Окончательной ясности по месту проведения сборов у нас сейчас нет. Есть несколько вариантов и видений этого вопроса. Что касается предсезонных турниров, то в планах команды значатся два – мемориал Ромазана в Магнитогорске и Кубок губернатора Челябинской области в Челябинске», — цитирует директора «Автомобилиста» Максима Рябкова РИА «Новости».

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.