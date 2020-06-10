Каблуков — о финале ОИ-2018: сидело в голове, что мы приехали суперкомандой

Форвард «Авангарда» Илья Каблуков поделился воспоминаниями о победе на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Нападающий признался, что на игру россиян мог повлиять неправильный настрой. В финале российская команда, которая была единственной с большим количеством игроков из НХЛ, лишь в овертайме обыграла сборную Германии (4:3 ОТ). При этом россияне перевели игру в дополнительное время лишь на последних секундах.
«Почему финал получился таким сложным? Ну, вначале вообще считалось, что мы не должны там выступить, как все говорили. Наверное, после первого матча у всех сидело в голове, что мы приехали какой-то суперкомандой, сильной сборной, а в последней игре расслабились. Думали, что легко обыграем немцев, которые до этого ничего не выигрывали, как они вообще в финале могут играть. Но сначала всё складывалось не так хорошо, как хотелось бы.
Какие были ощущения, когда Гусев сравнял счёт, а затем победили в овертайме? Да, конечно, непередаваемые ощущения! У кого-то подобное происходит раз в жизни, а у кого-то вообще не будет такого никогда. Слава богу, я испытал эти чувства, они незабываемы», — цитирует Каблукова пресс-служба «Авангарда».
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