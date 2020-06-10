Крикунов: Дацюк никогда не пытался выезжать только за счёт таланта

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о нападающем «Автомобилиста» Павле Дацюке. Сообщалось, что 41-летний Дацюк подпишет новый однолетний контракт с клубом из Екатеринбурга.

«Если бы не любовь к игре, Дацюк давно завершил бы карьеру, но при этом и не добился бы тех успехов, что есть в его биографии.

С самого начала карьеры был виден огромный талант Павла, но он никогда не пытался выезжать только за счёт него, всегда демонстрируя трудолюбие и профессиональное отношение к работе. Именно это позволяет ему даже в нынешнем возрасте быть полезным своей команде и творить чудеса на льду», – цитируют Крикунова «Известия».

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.