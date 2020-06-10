У минского «Динамо» есть не менее $ 2,7 млн для подписания новых игроков

В настоящий момент для потолка зарплат минскому «Динамо» не хватает $ 2,7 млн, сообщает телеграм-канал «Хоккейный бульбаш».

По данным источника, сумма зарплат всех игроков клуба составляет $ 1,3 млн. Сюда входят зарплаты и самых высокооплачиваемых хоккеистов.

С сезона-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге устанавливается жёсткий потолок заработных плат — 900 млн рублей. Устанавливается и пол заработных плат — не менее 270 млн рублей должно быть фактически потрачено за весь сезон на фиксированную часть заработной платы хоккеистам.

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.