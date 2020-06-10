Рядом с новой ареной СКА будет тематический парк. Стоимость постройки — 500 млн рублей

Тематический спортивный парк с фестивальной зоной будет создан рядом с новой ледовой ареной, которая строится на базе разрушенного СКК «Петербургский» к чемпионату мира по хоккею 2023 года.



«К маю 2023 года на прилегающем к ледовой арене участке площадью 12 гектаров будет создан полноценный парк с фестивальной зоной, различными спортивными площадками, велосипедными и роликовыми дорожками, скейтпарком, теннисными кортами, ледовым катком и футбольным полем. Общая стоимость работ по парку составит не менее 500 миллионов рублей», — указывается в заявлении организации.



Как отмечается, парк будет круглогодично открыт для жителей и гостей Петербурга. Помимо установки спортивных объектов, в нём планируется высадить около 5,3 тысячи деревьев и кустарников различных пород.

Появилось видео с места обрушения СКК в Санкт-Петербурге