Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Рядом с новой ареной СКА будет тематический парк. Стоимость постройки — 500 млн рублей

Рядом с новой ареной СКА будет тематический парк. Стоимость постройки — 500 млн рублей
Хоккей / КХЛ 0

Тематический спортивный парк с фестивальной зоной будет создан рядом с новой ледовой ареной, которая строится на базе разрушенного СКК «Петербургский» к чемпионату мира по хоккею 2023 года.

«К маю 2023 года на прилегающем к ледовой арене участке площадью 12 гектаров будет создан полноценный парк с фестивальной зоной, различными спортивными площадками, велосипедными и роликовыми дорожками, скейтпарком, теннисными кортами, ледовым катком и футбольным полем. Общая стоимость работ по парку составит не менее 500 миллионов рублей», — указывается в заявлении организации.

Как отмечается, парк будет круглогодично открыт для жителей и гостей Петербурга. Помимо установки спортивных объектов, в нём планируется высадить около 5,3 тысячи деревьев и кустарников различных пород.

Появилось видео с места обрушения СКК в Санкт-Петербурге
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020