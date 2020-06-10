Щитов: тренер Педиков вёл себя грубо и по-хамски. Таких я больше не встречал

Известный защитник Никита Щитов рассказал, как работал с тренером Александром Педиковым.
«После смерти главного тренера, Манаенкова Игоря Александровича, его должность занял Александр Педиков, тренер, который ранее был помощником, и практики главного тренера у него не было. Достаточно требовательный и резкий тренер.
Став главным тренером, он сразу же начал показывать свой характер и подчёркивать свой статус! Скажу за себя: будучи на тот момент лидером в команде среди защитников и играя сразу же в двух парах, через смену, я начал оказываться в запасе, а иногда и не проходил в состав. Характер мой достаточно неуступчив, и это он видел. И, наверное, своими действиями хотел показать и подчеркнуть свою значимость!
После тренера Савельева, который мог прилично матюгнуться на команду, но как-то по-отцовски, восприятие было другое. Подход Педикова воспринимался иначе, грубо, по-хамски. Пинки стола в раздевалке, нервные крики. Скажу больше: за всю карьеру ни одного тренера с таким поведением я не встретил!» — написал Щитов в своём аккаунте в «Инстаграме».
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