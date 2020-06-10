Источник: владелец «Оттавы» подозревается в махинациях с благотворительностью

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Юджин Мельник подозревается в махинациях с благотворительностью, информирует Hockey Insiders.



В 2016 году бизнесмен создал частный некоммерческий фонд для изменения ситуации в медицинской индустрии по пересадке органов. В недавно опубликованном налоговой службой Канады документе были найдены подозрительные факты. Так, в 2018 году фонд получил почти $ 1 млн пожертвований, из которых на благотворительность пошли только $ 5 тыс. $ 779 тыс. указаны как расходы на сбор средств, 238 тыс. — расходы на менеджмент и администрирование.



Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».