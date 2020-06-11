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Провольнев: «Северсталь» обязана выйти в плей-офф, в Череповце это главная цель

Провольнев: «Северсталь» обязана выйти в плей-офф, в Череповце это главная цель
Хоккей / КХЛ 0

Защитник череповецкой «Северстали» Владислав Провольнев поделился ожиданиями от следующего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«С «Северсталью» мы обязаны выйти в плей-офф, в Череповце это наша главная цель. В личном плане я обязан оправдывать доверие тренерского штаба Андрея Разина и прогрессировать. Надеюсь, что игрой в клубе заслужу приглашение уже в национальную сборную, это ещё одна задача.

В прошлом сезоне я стал одним из самых жёстких игроков «Северстали»? Стремлюсь играть жёстко, к этому же призывает и наш тренерский штаб. Но при нынешних правилах это очень рискованно. Во всяком случае в прошедшем сезоне дважды схватывал «5+20», и оба раза получал дисквалификации», — приводит слова защитника Russia-Hockey.

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