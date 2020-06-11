Каменский: «Авангард» не просто так брал Толчинского, это хорошее приобретение
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал переход бывшего нападающего ЦСКА Сергея Толчинского в «Авангард».
«Думаю, «Авангард» не просто так брал Толчинского: клуб наверняка проработал все варианты и чётко осознаёт, в какой роли и на какой позиции Сергей пригодится. Он игрок талантливый. Сергей прогрессировал в последние два года в ЦСКА. У него заметна нацеленность на обводку и бросок, есть скорость. И главное, Толчинский не боится идти на ворота. На мой взгляд, это хорошее приобретение для «Авангарда», — приводят слова Каменского «Известия».
В минувшем сезоне КХЛ 25-летний Толчинский выступал за ЦСКА и набрал 22 (14+8) очка в 40 матчах. Контракт Сергея с новым клубом рассчитан на два года.
Дамир Шарипзянов и Сергей Толчинский стали игроками «Авангарда»
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