Боумэн: Питерс — отличный тренер, но с ним было много случайных происшествий

Бывший главный тренер нескольких клубов НХЛ Скотти Боумэн поделился мнением о Билле Питерсе, который был назначен на пост главного тренера «Автомобилиста».
«Билл – отличный тренер, работал в „Детройте“. Многое он сделал в „Каролине“, но, как говорится, с ним было много случайных происшествий. Но у него отличные тренировки, он здорово умеет реорганизовывать игру команды и обладает огромным опытом», – цитирует Боумэна ТАСС.
О назначении Питерса на пост главного тренера «Автомобилиста» было объявлено 15 апреля. Он заключил контракт с клубом из Екатеринбурга на два года. В «Автомобилисте» Питерс сменил Андрея Мартемьянова.
Предыдущим клубом Питерса был «Калгари Флэймз». Специалиста уволили после того, как темнокожий хоккеист Аким Алиу обвинил его в расистских оскорблениях, которые произошли 10 лет назад.
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