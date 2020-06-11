Боумэн: Питерс — отличный тренер, но с ним было много случайных происшествий

Бывший главный тренер нескольких клубов НХЛ Скотти Боумэн поделился мнением о Билле Питерсе, который был назначен на пост главного тренера «Автомобилиста».

«Билл – отличный тренер, работал в „Детройте“. Многое он сделал в „Каролине“, но, как говорится, с ним было много случайных происшествий. Но у него отличные тренировки, он здорово умеет реорганизовывать игру команды и обладает огромным опытом», – цитирует Боумэна ТАСС.

О назначении Питерса на пост главного тренера «Автомобилиста» было объявлено 15 апреля. Он заключил контракт с клубом из Екатеринбурга на два года. В «Автомобилисте» Питерс сменил Андрея Мартемьянова.

Предыдущим клубом Питерса был «Калгари Флэймз». Специалиста уволили после того, как темнокожий хоккеист Аким Алиу обвинил его в расистских оскорблениях, которые произошли 10 лет назад.