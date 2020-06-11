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Яковлев: страшно смотреть на то, что происходит в США. Но бунтующий народ можно понять

Яковлев: страшно смотреть на то, что происходит в США. Но бунтующий народ можно понять
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев поделился мнением о массовых акциях протеста в США, которые начались после убийства темнокожего во время задержания полицией. Сам Яковлев немного пожил в США, он выступал за «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ.

«Страшно смотреть на то, что там происходит. Хотя я не углублялся в эту историю. Но различные кадры попадаются и в интернете, и по телевизору. Я считаю, что бунтующий народ можно понять. Полиция жёстко ведёт себя по отношению к населению, независимо от цвета кожи. Таких историй было много. Стражи порядка хотят, чтобы их боялись и уважали, но это нужно заслужить другим путём.

Сталкивался ли с подобным? Нет. У меня была одна ситуация, когда полиция останавливала меня за превышение скорости. Но мы поговорили и мирно разошлись. Я показал им карточку игрока НХЛ, объяснил, что опаздываю на матч. Они меня отпустили и попросили больше так не ездить. Даже штрафа не выписали», — цитирует Яковлева «Команда России».

Кадри призвал НХЛ поддержать игроков, участвующих в акциях протеста
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