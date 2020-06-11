Бойчак восстановился от травмы глаза, полученной после удара коньком в лицо

Защитник клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак рассказал, что практически восстановился после травмы глаза. Напомним, в мартовской встрече с «Монреаль Канадиенс» Бойчак получил удар коньком в лицо от форварда «Канадиенс» Арттури Лехконена. Финский форвард потерял равновесие, борясь с Бойчаком на пятаке перед воротами «Айлендерс», и в падении угодил защитнику по лицу. Бойчак серьёзно повредил веко, ему наложили 90 швов.



«Глаз восстановился почти на 100%. Небольшой дискомфорт остаётся, но это меня не беспокоит. Ничто не будет мешать мне на площадке. Мне остаётся только готовиться к играм, чтобы быть в форме, когда они начнутся. А не начнутся, у меня будет хороший задел на новый сезон», — цитирует Бойчака Newsday.

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