КХЛ отказалась освободить от уплаты взносов клубы, превысившие потолок зарплат

10 июня состоялось заочное заседание совета директоров КХЛ, в программу которого вошёл вопрос уплаты взносов в случае превышения потолка зарплат в сезоне-2019/2020.



«В КХЛ поступили официальные обращения с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении клубов КХЛ от уплаты взноса за превышение предельного потолка заработных плат хоккеистов по итогам сезона-2019/2020. Подавляющим большинством голосов было принято решение, не освобождать клубы от уплаты взносов», — указано в заявлении.



Напомним, с сезона-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге будет действовать жёсткий потолок зарплат — 900 млн рублей. График введения жёсткого потолка заработных плат, а также его предельный размер были выработаны рабочей группой с участием представителей Федерации хоккея России и клубов КХЛ.

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