Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 54. Прямая трансляция
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Скабелка — о провалах «Динамо» Мн: не знаю причину, у них с «Барысом» одинаковые условия

Скабелка — о провалах «Динамо» Мн: не знаю причину, у них с «Барысом» одинаковые условия
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка поделился мнением о разнице результатов минского «Динамо» и «Барыса».

«Почему у «Барыса» получается, а у «Динамо» — нет? Исчерпывающего ответа, понятно, не дам. Условия вроде одинаковые. По инфраструктуре — точно. По финансам — приблизительно тоже. Сейчас везде бюджеты сокращаются. И почему в «Динамо» что-то идёт не так, лучше спросить у минчан. Часто задают вопросы о «Динамо», но всегда стараюсь от них уклониться. Не потому, что не хочу отвечать, а действительно не владею полноценной информацией, кто и как ведёт селекцию, как выстроена вертикаль в клубе, почему именно так, а не иначе», — приводит слова специалиста «Прессбол».

Басков: думаю, генменеджер «Металлурга» получал $ 40-50 тыс. в месяц. Мой лимит — $ 1 тыс.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020