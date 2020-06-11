Скабелка — о провалах «Динамо» Мн: не знаю причину, у них с «Барысом» одинаковые условия

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка поделился мнением о разнице результатов минского «Динамо» и «Барыса».



«Почему у «Барыса» получается, а у «Динамо» — нет? Исчерпывающего ответа, понятно, не дам. Условия вроде одинаковые. По инфраструктуре — точно. По финансам — приблизительно тоже. Сейчас везде бюджеты сокращаются. И почему в «Динамо» что-то идёт не так, лучше спросить у минчан. Часто задают вопросы о «Динамо», но всегда стараюсь от них уклониться. Не потому, что не хочу отвечать, а действительно не владею полноценной информацией, кто и как ведёт селекцию, как выстроена вертикаль в клубе, почему именно так, а не иначе», — приводит слова специалиста «Прессбол».

Басков: думаю, генменеджер «Металлурга» получал $ 40-50 тыс. в месяц. Мой лимит — $ 1 тыс.