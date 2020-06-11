Овечкин потренировался вместе с Шестёркиным, Задоровым и Каспарайтисом

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в очередной тренировке в Майами. Вместе с ним занимались вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров, известный в прошлом защитник Дарюс Каспарайтис и ещё несколько игроков.

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Напомним, недавно Овечкин выиграл «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов, он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.