Г. Орлов: все хоккейные люди поддерживают назначение Брагина. СКА на правильном пути

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал назначение Валерия Брагина главным тренером СКА и сборной России.



«Все хоккейные люди поддерживают назначение Брагина. Он лет 10 работал с «молодёжкой», и у него были замечательные достижения. Многие нынешние игроки СКА прошли школу молодёжной команды и молодёжной сборной. Я общался с Романом Ротенбергом, и он считает, что следующий чемпионат мира обойдётся без игроков НХЛ. Может, кто-то и приедет оттуда, если их команды вылетят на ранних стадиях, но основу будут составлять игроки КХЛ. Брагин хорошо знает всех игроков. Правда, он где-то начинал уже как главный тренер — не складывалось. Сейчас вот такой опыт. Команда СКА омолодилась, и они играют в другой хоккей. Расчёт не на мастерство отдельных хоккеистов, а на молодёжь, задор. Эти молодые ребята заявили о себе с наилучшей стороны. СКА на правильном пути, а сборной пожелаем успехов», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».

Якушев: сказал Брагину после назначения: «Не знаю, поздравлять тебя или сочувствовать»