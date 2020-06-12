Тренер фарм-клуба «Нью-Джерси»: нам повезло, что есть Брылин. Мы ласково зовём его Сержант

Главный тренер фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилз» в АХЛ Марк Деннехи поделился мнением об игре белорусского нападающего Егора Шаранговича.



«Шарангович достаточно умен, чтобы пойти на риск при реализации большинства.У него есть хоккейное чутьё, чтобы понять, когда нужно рискнуть, чтобы сделать ход и предвидеть игру, которая позволит ему получить короткий шанс, не ставя под угрозу реализацию лишнего. Он не боится задавать вопросы. Райан Парент отвечает за большинство. Когда Егор делает ошибку, он может указать на них, прежде чем Райан скажет ему. А потом он исправляет свои собственные ошибки.



Его английский становится лучше, он не боится задавать вопросы, и ещё нам так повезло, что у нас есть Сергей Брылин. «Сержант», как его ласково называют, берет на себя ведущую роль, работая с молодыми игроками, которые в основном говорят по-русски, выступая в качестве переводчика, когда это необходимо», — цитирует Деннехи официальный сайт «дьяволов».

