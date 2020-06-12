«Серветт» объявил о подписании контракта с Линусом Умарком

Швейцарский клуб «Женева-Серветт» официально объявил о подписании контракта с бывшим форвардом «Салавата Юлаева» Линусом Умарком. Соглашение подписано на два года.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Серветта».

В апреле у хоккеиста завершился контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».

Также в КХЛ шведский форвард поиграл за «Салават Юлаев», московское «Динамо» и «Йокерит».

Умарк уже выступал в Швейцарии. В сезоне-2012/2013 он играл за «Цуг».