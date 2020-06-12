Овечкин, Малкин и другие звёзды НХЛ поздравили соотечественников с Днём России

Ведущие российские хоккеисты, выступающие в НХЛ, поздравили соотечественников с Днём России, который празднуется сегодня, 12 июня.

Участие в записи видеоролика приняли игроки «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, а также форварды «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Посольства России в США.

«Россия — страна с тысячелетней историей и уникальным наследием, соединившая на огромном пространстве множество народов, территорий, культур. Наша страна богата плеядой известных людей: здесь родились поистине великие музыканты, писатели, поэты, архитекторы, врачи, учёные, спортсмены. А сколько у нас героев отваги! Мы всегда будем уважать и чтить их подвиги. Свои действия и награды в спорте я всегда посвящаю своей семье, своей Отчизне. В хоккее мне всегда помогает русский дух. Мы все ответственны за процветание и развитие нашей страны. С праздником! С Днём России!» — сказал Овечкин.