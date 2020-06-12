Квартальнов: понимаю, что меня всегда будут сравнивать с Билялетдиновым

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о специфике работы в казанском клубе. Специалист признался, что после Зинэтулы Билялетдинова тренировать «Ак Барс» нелегко.

«Довлела ли тень Билялетдинова? Думаю, что нет. Но тень в любом случае есть. Три Кубка Гагарина – это серьёзно, и я понимаю, что меня всегда будут сравнивать с ним. Он давал результат, меня тоже будут оценивать по результату.

Особенной ли командой является «Ак Барс» для города и республики? Конечно. В Казани сразу дали понять масштабы и серьёзные намерения по отношении к клубу. Вы же видите, что люди тут очень любят хоккей, руководители республики сами играют. Это очень важно. В КХЛ есть шесть-семь больших команд, и «Ак Барс» определённо входит в их число. Хотя везде есть свои привилегии и сложности. Если в Москве куда не плюнь – везде эксперты, то в Казани все знают, что журналисты колючие. Везде тебя и мотивируют, и критикуют», — цитирует Квартальнова «БИЗНЕС Online».