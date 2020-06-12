Игорь Швырёв вернулся в «Металлург»

21-летний нападающий Игорь Швырёв подписал контракт с «Металлургом». Форвард вернулся в «Магнитку», он является воспитанником «Металлурга».

Как сообщает пресс-служба «Металлурга», контракт с игроком рассчитан на два года. В 2017 году он был выбран на драфте НХЛ «Колорадо Эвеланш» под 125-м номером. С 2018 года нападающий играл за фарм-клуб «Колорадо» в АХЛ. Там он провёл 106 матчей и набрал 22 (12+10) очка.

В текущем сезоне в АХЛ Швырёв в 49 матчах набрал 9 (6+3) очков.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.