Леонид Вайсфельд: в «Салавате Юлаеве» вообще всё очень странно
Бывший генменеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал уход из уфимского клуба шведского форварда Линуса Умарка. Он подписал контракт со швейцарским клубом «Серветт».
«Начнем с того, что свободных форвардов уровня Умарка на рынке сейчас нет в принципе. Их как ни ищи, всё равно не найдешь. Я не говорю, что Линус – самый сильный в мире. Но из свободных игроков до него точно никто не дотягивает.
В Уфе вообще всё очень странно. Ведь до сих пор непонятно, зачем там сделали рокировку тренеров – поменяли местами Цулыгина и Лямся. А когда клуб предпринимает такие шаги, предположить, как у команды пойдёт игра в сезоне, трудно. «Салават Юлаев» – это как прогноз погоды на завтра: всё возможно», – цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».
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