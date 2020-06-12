Леонид Вайсфельд: в «Салавате Юлаеве» вообще всё очень странно

Бывший генменеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал уход из уфимского клуба шведского форварда Линуса Умарка. Он подписал контракт со швейцарским клубом «Серветт».

«Начнем с того, что свободных форвардов уровня Умарка на рынке сейчас нет в принципе. Их как ни ищи, всё равно не найдешь. Я не говорю, что Линус – самый сильный в мире. Но из свободных игроков до него точно никто не дотягивает.

В Уфе вообще всё очень странно. Ведь до сих пор непонятно, зачем там сделали рокировку тренеров – поменяли местами Цулыгина и Лямся. А когда клуб предпринимает такие шаги, предположить, как у команды пойдёт игра в сезоне, трудно. «Салават Юлаев» – это как прогноз погоды на завтра: всё возможно», – цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».