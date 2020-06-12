«Торпедо» подписало двусторонний контракт с голкипером Егором Синегубкиным

«Торпедо» подписало контракт с голкипером Егором Синегубкиным, информирует официальный сайт нижегородского клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

Синегубкин является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. Минувший сезон 20-летний голкипер провёл в «Тайфуне» из Владивостока. За приморский клуб Егор в регулярном чемпионате МХЛ сыграл 36 матчей и одержал 12 побед, пропуская за встречу 2,72 шайбы и отражая 92% бросков. Вратарь выступал также за мытищинских «Атлантов».

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно. По итогам регулярного чемпионата нижегородский клуб занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Торпедо» со счётом 0-4 проиграло ЦСКА.