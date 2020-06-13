Тренер вратарей «Амура»: Аликин способен войти в обойму незаменимых на уровне сборной

Тренер вратарей хабаровского «Амура» Олег Филимонов поделился мнением о голкипере Евгении Аликине.

«Кто станет первым номером «Амура»? Всё покажет тренировочный лагерь, работа. У меня есть большая надежда, что того же Аликина ждёт большой сезон. Надо делать ещё один шаг вперед и бороться за путевку в сборную России — как на чемпионат мира, так и на Олимпиаду. Считаю, что после возможного отъезда Ильи Сорокина в Северную Америку Аликин по сумме всех качеств способен войти в обойму незаменимых на уровне сборной России.

В чём плюсы Аликина? По своему отношению к хоккею он — человек из советских времен. Он вырос в системе «Амура», приходит на тренировку первым, уходит — последним. И именно игровик, для которого правильное, тонкое игровое мышление — на первом плане. Думаю, если бы не травмы, Евгений выстрелил бы раньше», — приводит слова Филимонова Russia-Hockey.ru.