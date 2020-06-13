Тренер вратарей «Амура»: Аликин способен войти в обойму незаменимых на уровне сборной

Тренер вратарей хабаровского «Амура» Олег Филимонов поделился мнением о голкипере Евгении Аликине.
«Кто станет первым номером «Амура»? Всё покажет тренировочный лагерь, работа. У меня есть большая надежда, что того же Аликина ждёт большой сезон. Надо делать ещё один шаг вперед и бороться за путевку в сборную России — как на чемпионат мира, так и на Олимпиаду. Считаю, что после возможного отъезда Ильи Сорокина в Северную Америку Аликин по сумме всех качеств способен войти в обойму незаменимых на уровне сборной России.
В чём плюсы Аликина? По своему отношению к хоккею он — человек из советских времен. Он вырос в системе «Амура», приходит на тренировку первым, уходит — последним. И именно игровик, для которого правильное, тонкое игровое мышление — на первом плане. Думаю, если бы не травмы, Евгений выстрелил бы раньше», — приводит слова Филимонова Russia-Hockey.ru.
- 13 июня 2020
-
00:53
-
00:33
-
00:00
- 12 июня 2020
-
23:32
-
22:55
-
22:49
-
22:00
-
21:53
-
21:23
-
20:56
-
20:48
-
20:12
-
19:55
-
19:45
-
19:10
-
18:49
-
18:21
-
18:13
-
17:56
-
17:32
-
16:37
-
16:13
-
15:37
-
15:18
-
15:11
-
15:03
-
14:22
-
14:07
-
13:39
-
13:21
-
12:56
-
12:36
-
12:14
-
12:05
-
11:39