Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тренер вратарей «Амура»: Аликин способен войти в обойму незаменимых на уровне сборной

Тренер вратарей «Амура»: Аликин способен войти в обойму незаменимых на уровне сборной
Хоккей / КХЛ 0

Тренер вратарей хабаровского «Амура» Олег Филимонов поделился мнением о голкипере Евгении Аликине.

«Кто станет первым номером «Амура»? Всё покажет тренировочный лагерь, работа. У меня есть большая надежда, что того же Аликина ждёт большой сезон. Надо делать ещё один шаг вперед и бороться за путевку в сборную России — как на чемпионат мира, так и на Олимпиаду. Считаю, что после возможного отъезда Ильи Сорокина в Северную Америку Аликин по сумме всех качеств способен войти в обойму незаменимых на уровне сборной России.

В чём плюсы Аликина? По своему отношению к хоккею он — человек из советских времен. Он вырос в системе «Амура», приходит на тренировку первым, уходит — последним. И именно игровик, для которого правильное, тонкое игровое мышление — на первом плане. Думаю, если бы не травмы, Евгений выстрелил бы раньше», — приводит слова Филимонова Russia-Hockey.ru.

Аликин: зачем мне равняться на Сорокина или Шестёркина? Они моего возраста
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020