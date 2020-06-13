Агент — о возвращении Саморукова в ЦСКА: есть такая возможность, мы пристально изучаем её

Пэт Моррис, агент защитника «Эдмонтон Ойлерз» Дмитрия Саморукова, прокомментировал решение хоккеиста провести следующий сезон в Континентальной хоккейной лиге.
«Он хочет играть, не намерен бездельничать 8–10 месяцев в такой ситуации. И у него, в отличие от некоторых других хоккеистов, есть такая возможность. Мы уже давно и пристально её изучаем», – приводит слова Морриса Sportsnet.
«Эдмонтон» выбрал Саморукова на драфте НХЛ в 2017 году под 84-м номером. Следующие два сезона россиянин провёл в фарм-клубе «Гелф Сторм». В 2019 году в составе канадцев стал чемпионом хоккейной лиги Онтарио (OHL).
Сезон-2019/2020 Саморуков провёл в АХЛ в клубе «Бейкерсфилд». В 47 матчах набрал 10 (2+8) очков.
Кроме того, в составе сборной России для игроков 1999 года Саморуков — серебряный призёр Мирового кубка вызова (2015), бронзовый медалист молодёжного и юниорского чемпионатов мира.
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