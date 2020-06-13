«Барыс» ждёт ответа Бойда. Клуб сделал ему предложение в апреле

Пресс-служба «Барыса» прокомментировала ход переговоров с нападающим Дастином Бойдом, находящимся в статусе неограниченно свободного агента.

«Барыс» сделал предложение Дастину Бойду в апреле. Ждём ответа нашего игрока», – говорится в сообщении.

В минувшем сезоне 33-летний Бойд принял участие в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ, забросив 12 шайб и сделав восемь результативных передач. В плей-офф Дастин провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и один раз ассистировал партнёрам.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Барыс» занял второе место в Восточной конференции, уступив казанскому «Ак Барсу». В первом раунде «Барыс» со счётом 4-1 обыграл магнитогорский «Металлург». Из-за пандемии коронавируса казахстанский клуб отказался от продолжения борьбы за Кубок Гагарина.