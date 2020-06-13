Туту: как только слышал расистское оскорбление в НХЛ, тут же лез драться

Экс-форвард «Нэшвилл Предаторз» и «Чикаго Блэкхоукс» Джордин Туту, ставший первым игроком НХЛ эскимосского происхождения, рассказал о расизме в Северной Америке.
«Наверное, чаще всего подвергался расизму в WHL. Был очень зол из-за этого и не понимал, что противники нападают на моё наследие и корни. Честно говоря, сначала даже стал критически относиться к своей культуре и корням, потому что чувствовал себя изгоем, будучи представителем другой народности среди обычных канадцев.
В НХЛ соперники тоже регулярно комментировали моё происхождение. В первые восемь лет карьеры я был очень злым парнем. Каждый раз, когда в мой адрес звучало расистское оскорбление, тут же лез драться: несёшь чушь про мой народ – получишь по голове», — цитирует игрока The Athletic.
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