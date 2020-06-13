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Боченски — о победе на выборах: к такому не сразу привыкаешь, я был чрезвычайно рад

Боченски — о победе на выборах: к такому не сразу привыкаешь, я был чрезвычайно рад
Хоккей / КХЛ 0

Экс-капитан казахстанского «Барыса» Брэндон Боченски прокомментировал победу на выборах мэра города Гранд-Форкс.

«Я был определённо удивлён, но надеялся на такой исход выборов. Однако только после подсчёта голосов всё стало окончательно ясно. У нас была сильная программа, нацеленная на благоприятное ведение бизнеса, связанная с налоговым законодательством. И избиратели поддержали меня.

К такому не сразу привыкаешь, я был чрезвычайно рад. Моей первой реакцией стала радость, и не только за себя, но и за команду, которая работала вместе со мной и помогла мне выиграть на выборах. Я больше радовался за них, за то, что их усилия привели к победе.

Хотел бы я побороться за должность мэра Астаны? Кто знает. Сначала мне нужно поработать здесь, в Гранд-Форксе, где живёт моя семья. Тем не менее частичка моего сердца навсегда останется в Астане», — цитирует Боченски «Литер».

Экс-капитан «Барыса» Боченски победил на выборах мэра в американском городе
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