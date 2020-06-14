Михайлов: Нестеров сначала решил остаться в ЦСКА, затем уже нельзя было сохранить Марченко

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал уход из ЦСКА защитника Никиты Нестерова. О предстоящем уходе одного из лидеров обороны сообщил президент москвичей Игорь Есмантович.

«Понятна ли ситуация с Нестеровым? Откровенно говоря, нет. Насколько знаю, этот защитник сначала согласился с предложенным ему долгосрочным контрактом и решил остаться в ЦСКА, после чего у клуба уже не было возможности сохранить другого лидера обороны — Марченко, который вышел на рынок свободных агентов. Но в последний момент планы у Нестерова поменялись, что стало сюрпризом.

Теперь не удивлюсь ни одному сценарию развития событий. Если планы игрока вновь изменятся, это тоже не будет неожиданностью. А пока ЦСКА быстро сориентировался и подписал контракт с молодым защитником Саморуковым», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.