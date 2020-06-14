Александр Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» в НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал победителем голосования болельщиков НХЛ в номинации «Лучшая гифка сезона». За GIF-изображение с Овечкиным, который неожиданно появляется в кадре, проголосовали 31,1% участников.
GIF-изображение с российским форвардом появилось в октябре после матча регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифз». Авторы создали «гифку» после момента на раскатке.
Изображение можно посмотреть в «инстаграме» rmnb_blog.
Второе место в голосовании занял форвард «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског. Тройку лучших замкнул голкипер «Анахайм Дакс» Райан Миллер.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ капитан «Вашингтона» стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет.
До него это удавалось сделать Биллу Куку (сезон-1932/1933, 37 лет, 28 голов в 48 матчах) и Горди Хоу (1962/1963, 35 лет, 38 голов в 70 матчах). Для россиянина этот «Морис Ришар Трофи» стал девятым в карьере. Тем самым Овечкин упрочил лидерство по сезонам, в которых выигрывал снайперскую гонку. На втором месте — Бобби Халл (7 сезонов).
На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов, он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.
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