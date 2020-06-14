Канарейкин: Каблуков и Толчинский должны помочь «Авангарду»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о селекции «Авангарда» в межсезонье. Канарейкин предположил, что пользу омскому клубу принесут защитники Алексей Береглазов, а также форварды Илья Каблуков и Сергей Толчинский.

«В защите особняком стоит Алексей Береглазов. Хоккеист очень высокого уровня, но после возвращения из Северной Америки он не показывал свою лучшую игру. Прошедший сезон в «Металлурге» Алексею не удался. Впрочем, не только ему, но и почти всей команде. И сейчас переход в «Авангард» — шанс перезапустить карьеру.

Будет очень серьёзная смена обстановки, поскольку Береглазов покидает родной Магнитогорск, родной клуб, где провёл всю жизнь, за исключением полугодичного отъезда в Америку. И сейчас в новой среде он может раскрыться, обрести новый импульс.

Илье Каблукову давно нужна была игровая практика. В последнее время он нечасто проходил в состав СКА. И было понятно, что в его возрасте нет смысла сидеть в запасе. Всё-таки уже 33 года, опыт и статус такой, что надо играть. Думаю, в «Авангарде» он получит то игровое время, которое хотел, а за счёт самоотдачи, способности бросаться под шайбу и отрабатывать в обороне поможет команде. К тому же победный опыт Каблукова в Кубке Гагарина и на Олимпийских играх должен придать омичам психологической уверенности.

Что касается Толчинского, он парень достаточно креативный и в минувшем сезоне стал очень хорошо в этом плане проявлять себя в ЦСКА, пробившись через жёсткую конкуренцию среди нападающих. В общем, оба эти новичка должны помочь «Авангарду»: Каблуков — больше в оборонительных действиях, Толчинский — в атакующих», — цитируют Канарейкина «Известия».