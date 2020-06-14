Коди Франсон близок к уходу из КХЛ

Бывший защитник «Авангарда» Коди Франсон, с большой долей вероятности, покинет Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), утверждает «БИЗНЕС Online». Ранее появились слухи о возможном переходе игрока в «Куньлунь Ред Стар», но, по данным источника, Франсон не будет выступать за пекинцев.

32-летний Франсон выступал за «Авангард». В минувшем сезоне провёл 44 матча за «ястребов», набрал 16 (3+13) очков при показателе полезности «+11». В розыгрыше Кубка Гагарина набрал 5 (1+4) очков.

Накануне «Авангард» сообщил о расставании с целой группой игроков. Помимо Франсона клуб покинули голкипер Александр Судницин, защитники Вячеслав Войнов, Алексей Бондарев и Егор Мартынов, а также форварды Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов и Алексей Терещенко.