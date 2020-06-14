Источник: организаторы не планируют отменять Кубок Шпенглера

Организаторы пока не рассматривают возможность отмены Кубка Шпенглера, сообщает Le Matin.

Клубный международный турнир должен состояться в декабре 2020 года. Несмотря на тяжёлую санитарно-эпидемиологическую обстановку в Европе, пока организаторы намереваются провести соревнования.

Участие в турнире уже подтвердили швейцарские «Давос» и «Амбри-Пиотта», чешская «Спарта», финский «КооКоо» и сборная Канады.

Ранее глава оргкомитета Кубка Шпенглера Марк Джинола заявил, что турнир может не состояться. По словам функционера, это произойдёт в том случае, если зрителей не допустят на трибуны.

Кубок Шпенглера – старейший клубный международный турнир в Европе, который проводится с 1923 года. За это время не состоялось только четыре розыгрыша – в 1939, 1940, 1949 и 1956 годах. В 2019 году победителем турнира в Швейцарии стала сборная Канады.