Дебринкэт: у «Эдмонтона» много очень хороших нападающих, они очень опасны
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт поделился мнением о предстоящей серии плей-ин с «Эдмонтон Ойлерз».
«У них много очень хороших нападающих. Они очень опасны. Нам нельзя об этом забывать. Но и у нас есть техничные форварды. Так что нас ждёт интересная серия», — приводит слова Дебринкэта пресс-служба НХЛ.
Регулярный чемпионат завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.
В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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