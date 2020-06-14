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Дебринкэт: у «Эдмонтона» много очень хороших нападающих, они очень опасны

Дебринкэт: у «Эдмонтона» много очень хороших нападающих, они очень опасны
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт поделился мнением о предстоящей серии плей-ин с «Эдмонтон Ойлерз».

«У них много очень хороших нападающих. Они очень опасны. Нам нельзя об этом забывать. Но и у нас есть техничные форварды. Так что нас ждёт интересная серия», — приводит слова Дебринкэта пресс-служба НХЛ.

Регулярный чемпионат завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.

В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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