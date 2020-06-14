Есмантович — о переходе Сергеева: это был чистый экспромт, и он исходил от Никитина

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал обмен с «Салаватом Юлаевым», в результате которого «армейский» клуб получил права на защитника Артёма Сергеева.
«Это был чистый экспромт, и он исходил от Игоря Никитина. Он просил меня заняться этим вопросом. У Сергеева было предложение попробовать силы за океаном. Артём прошёл нашу школу. Мы потеряли Лёшу Марченко, и нам нужен был праворукий защитник. Попробовал поговорить с агентом, сможет ли Сергеев поиграть здесь год или два. Провели переговоры и с клубом НХЛ, который его приглашает. Пришли к мнению вместе с хоккеистом, что он перейдёт в ЦСКА. Можно сказать, это бонус для нас. Считаем, Артём справится», — сказал Есмантович в эфире «Радио Маяк».
27-летний Сергеев в минувшем сезоне провёл за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. На его счету шесть матчей в плей-офф, где российский защитник не отметился результативными действиями. Артём проводил на льду больше 20 минут за матч в регулярке и почти 22 минуты — в плей-офф.
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