Обладатель Кубка Гагарина форвард Михаил Анисин может продолжить карьеру в Швеции, информирует Hockey Sverige. Возможным местом продолжения карьеры 32-летнего хоккеиста называется ИК «Гутс» — клуб из города Финспонга, который в настоящий момент выступает в четвёртом по силе дивизионе страны.

В минувшем регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги Анисин сыграл за «Хумо» в 34 матчах, забросил 6 шайб, отдал 14 результативных передач и получил 37 минут штрафа. В плей-офф он выходил на лёд в 11 встречах. Заброшенными шайбами форвард не отметился, однако записал на свой счёт 6 ассистов.

В сезоне-2011/2012 Анисин принял участие в Матче звёзд КХЛ, стал лучшим снайпером плей-офф и обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». В КХЛ на счету Михаила 382 матча, в которых он забросил 106 шайб и 96 раз ассистировал партнёрам.