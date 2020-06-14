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Замула: получил вызов в лагерь «Филадельфии», на лёд выхожу вместе с Проворовым

Замула: получил вызов в лагерь «Филадельфии», на лёд выхожу вместе с Проворовым
Хоккей / НХЛ 0

Российский защитник системы клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Егор Замула рассказал о восстановлении после травмы спины.

«Получил вызов в основной лагерь «Филадельфии» перед плей-офф и сейчас нахожусь на базе команды. Тренерский штаб хочет видеть меня в составе, поэтому уже начинаю полноценную подготовку к сезону. Тренируюсь с тренером защитников и работаю индивидуально. Над катанием, над руками. По полтора часа в зале и на льду. Стараюсь как можно быстрее вернуться к своей форме. Уже на второй день тренировок чувствую, что восстановление после травмы идёт хорошо. Думаю, быстро вернусь к кондициям.

На лёд выхожу вместе с Ваней Проворовым и другими ребятами, которые приехали чуть раньше. Постепенно возвращаемся к сезону», — приводит слова Замулы сайт хоккейного агенства Winners.

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