Замула: получил вызов в лагерь «Филадельфии», на лёд выхожу вместе с Проворовым

Российский защитник системы клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Егор Замула рассказал о восстановлении после травмы спины.

«Получил вызов в основной лагерь «Филадельфии» перед плей-офф и сейчас нахожусь на базе команды. Тренерский штаб хочет видеть меня в составе, поэтому уже начинаю полноценную подготовку к сезону. Тренируюсь с тренером защитников и работаю индивидуально. Над катанием, над руками. По полтора часа в зале и на льду. Стараюсь как можно быстрее вернуться к своей форме. Уже на второй день тренировок чувствую, что восстановление после травмы идёт хорошо. Думаю, быстро вернусь к кондициям.

На лёд выхожу вместе с Ваней Проворовым и другими ребятами, которые приехали чуть раньше. Постепенно возвращаемся к сезону», — приводит слова Замулы сайт хоккейного агенства Winners.