Романов: был в шоке, когда ко мне в Монреале начали подходить люди и фотографироваться

Защитник Александр Романов поделился впечатлениями от перехода в клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс».
«Сейчас сложно сказать, смогу ли пробиться в основу «Монреаля» в следующем сезоне. Уверенности нет вообще ни у кого. Все, с кем это обсуждал, говорят, что шансы 50 на 50. И это тяжело – не знать точно, к чему быть готовым. Несмотря на это, тренируюсь почти каждый день, чтобы хоть завтра быть готовым выйти на лёд.
Монреаль? Там отношение к хоккею совсем на другом уровне. В прошлом году приехал в Монреаль сразу после драфта. Тогда ещё не играл, даже не тренировался с командой, поэтому был в шоке, когда ко мне начали подходить люди и фотографироваться. Оцените уровень: с парнем, который до этого играл только в МХЛ и КХЛ, но был выбран на драфте, фотографируются в Монреале! Канадцы в хорошем смысле помешаны на хоккее, и это невероятно круто!
Французский пока ещё не учил вообще, знаю разве что пару общих слов. А вот английский учу, это проще, ведь у меня есть определённая база. До совершенства далеко, но поболтать уже могу. А Монреаль – классный город, всем рекомендую посетить. Он во многом похож на Москву, например климатом», — приводит слова Романова пресс-служба МХЛ.
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