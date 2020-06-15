Кожевников: если «Спартак» хочет бороться за титулы, ему нужно создать ударное звено

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в следующем сезоне.
«Селекция у «Спартака» на данный момент хорошая. Проведена она точечно. И я думаю, что команда способна бороться за высокие места. По крайней мере у себя в конференции. В свой первый сезон во главе «Спартака» Олег Знарок сумел создать боеспособный коллектив и сейчас попытается выводить его на новый уровень. С учётом всех травм красно-белые на протяжении сезона играли на пределе своих возможностей. И бились с московским «Динамо» в плей-офф, но не совладали с его ударным звеном, которого не было у «Спартака». Сейчас как раз перед Знарком стоит задача создать ударное звено, которое умеет забивать. Такое сочетание нужно, если команда хочет бороться за титулы. Потому что в прошедшем сезоне она забрасывала не так много шайб.
Сейчас трудно говорить, как они пройдут плей-офф. Но в регулярке, по идее, у них есть шансы быть на третьем-четвёртом местах на Западе. Даже с учётом усиления других команд. У «Спартака» есть и опытные ребята, и интересная молодёжь. И все очень работоспособны. Поэтому, думаю, команда станет совершенствоваться. В своём новом виде она могла бы выиграть серию у того «Динамо», с которым играла в первом раунде плей-офф прошедшего сезона. Хотя теперь и бело-голубые усилились, сформировав сильное звено Шипачёва и Яшкина с Дмитрием Кагарлицким. Но биться с такими командами «Спартак» может», — приводят слова Кожевникова «Известия».
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