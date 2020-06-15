Вайсфельд: Фрэттин — хороший игрок, но он не справился с ролью лидера в «Ак Барсе»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал возвращение нападающего Мэттью Фрэттина в «Барыс» после сезона в «Ак Барсе».

«Это хороший игрок. В «Барысе» он был лидером, но когда переехал в «Ак Барс», то с этой ролью не справился. Всё-таки при всем уважении к «Барысу» «Ак Барс» – это топ-клуб. В Казани, видимо, ждали от Фрэттина, что он будет играть ту же роль в команде, которая у него была в Казахстане, но он с этим не справился. Игрок-то это хороший, но не более того.

Почему в «Ак Барсе» Мэтту предпочли Патриса Кормье? Здесь мне сложно судить, потому что я не знаю, чем они руководствовались. На мой взгляд, это два примерно равных игрока», — приводит слова Вайсфельда Vesti.kz.

Фрэттин в минувшем сезоне набрал 28 (8+20) очков в 56 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф стал самым результативным игроком «Ак Барса», набрав 5 (3+2) очков в четырёх матчах.