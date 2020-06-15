Никита Гусев: не хотел никуда возвращаться. Мне нужно было время, чтобы понять, что к чему

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев оценил дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге.

«Если по пятибалльной шкале, тогда на три с плюсом. Не могу сказать, что разочарован, и не могу сказать, что доволен. Потому что было много и хороших, и плохих моментов. Неважно, в четвёртом звене ты играешь или в третьем. Когда проводишь мало времени на площадке, тяжело себя проявить. Ты стараешься, как можешь, но когда играешь по восемь минут, сложно что-то сделать.

Я не хотел никуда возвращаться. Когда ехал в НХЛ, понимал, что всё будет не так просто. Это другая лига. Мне нужно было время для того, чтобы понять, что к чему. Понял одно: если ты хороший хоккеист, то в любом случае будешь играть.

Тот, кто руководил в «Нью-Джерси», понял, что я не сломался даже в то время, когда сидел в запасе — продолжал тренироваться, работать. Им ничего не оставалось, кроме как дать мне время. После чего я стал играть ещё лучше», — цитирует Гусева «Спорт-экспресс».