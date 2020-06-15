Филиппенко: рассчитываем, что Якупов будет в «Амуре». Это человек для первого звена
Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко прокомментировал переход в команду форварда Наиля Якупова. Российский форвард пополнил состав «тигров» в результате обмена с «Витязем».
«Мы рассчитываем, что он будет в нашей команде. Что касается финансовых условий в отношении него, то в потолок мы попадаем, поэтому с этим проблем не будет. Думаю, что это человек для первого звена, он должен дать толчок нашему клубу в плане развития.
Трансферные планы? Нам будут нужны нападающий и защитник. Мы также рассчитываем, что братья Ушенины подпишут контракты, условия мы им огласили. Время ещё до начала сезона есть, мы парней не торопим, надеемся, что они будут в нашей команде», – цитирует Филиппенко ТАСС.
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