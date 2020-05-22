Покотило: на данный момент Плотников является игроком «Амура», идёт диалог

Заместитель спортивного директора «Амура» по селекционной работе Вадим Покотило рассказал о ситуации с форвардом Сергеем Плотниковым.

«Думаю, на данный момент этот обмен является самым ярким событием межсезонья в КХЛ. В середине мая мы сохранили права на Игоря Руденкова, который имел статус ограниченно свободного агента и получил контрактное предложение от одного из клубов Восточной конференции. Параллельно Александр Могильный вёл переговоры с питерским СКА о возможном обмене. Благодаря ему согласие было получено и сделка состоялась.

Безусловно, мы бы хотели оставить у себя Руденкова, который именно в Хабаровске дорос до игрока весьма приличного уровня. Но получить вместо него чемпиона мира, обладателя Кубка Гагарина, местного воспитанника и, что называется, системообразующего игрока с опытом игры в НХЛ – это наш общий большой успех. Думаю, хабаровские болельщики оценили этот обмен по достоинству. К тому же эту сделку можно рассматривать и с точки зрения эффекта от введенного КХЛ потолка зарплат. Началось перераспределение сильных хоккеистов по разным командам, это не может не радовать.

Говорят, что у «Амура» нет денег на контракт Плотникова? Заметил, что в последнее время СМИ вообще уделяют большое внимание суммам контрактов игроков «Амура». Жаль, что их информация чаще всего не соответствует действительности. Но мы с пониманием к этому относимся. Сейчас у спортивных журналистов не так много информационных поводов, поэтому иногда новости, видимо, приходится просто придумывать.



Что же касается ситуации с Сергеем Плотниковым, то она складывается из многих факторов. Во-первых, важна позиция самого Сергея и его агента. Руководители клуба хорошо знакомы с игроком, при их непосредственном участии он начинал свой путь в большом хоккее, поэтому контакт между сторонами хороший, диалог идёт. Во-вторых, нужно оценивать все опции, которые есть у сторон в данной ситуации.



Безусловно, клуб очень заинтересован в том, чтобы его титулованный воспитанник в самом расцвете сил вывел команду на стартовый матч чемпионата. Думаю, и болельщики об этом мечтают. На данный момент мы можем констатировать, что Сергей Плотников является игроком «Амура», – цитирует Покотило пресс-служба хабаровского клуба.