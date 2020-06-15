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На стадионе новокузнецкого «Металлурга» установят новый видеокуб

На стадионе новокузнецкого «Металлурга» установят новый видеокуб
Хоккей / ВХЛ 0

Дворец спорта кузнецких металлургов, на котором домашние матчи проводит новокузнецкий «Металлург», будет реконструирован, сообщает NGS42.RU. Стоимость обновления дворца — 2 млрд рублей. Закончить реконструкцию власти Новокузнецка планируют к сентябрю.

Сообщается, что на стадионе обновят фасад, внутреннюю отделку, заменят систему освещения и звуковую аппаратуру. Над ледовой ареной установят светодиодный видеокуб.

«Оборудование, которое мы установим во Дворце металлургов, соответствует уровню КХЛ. Такого в Кузбассе ещё не было. Видеокуб будет размером 5,8 на 3,4 метра. У него будет светодиодная строка в основании. На четырёх гранях экрана можно будет транслировать повторы моментов матча, информацию о командах, судейские данные. Картинка будет иметь высокое разрешение», — сообщает пресс-служба «ДжиТи Лайт».

Перед новокузнецким «Металлургом» поставлена задача за три сезона вернуться в КХЛ
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