Скабелка: после «Авангарда» решил пересмотреть некоторые аспекты своей работы

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка вспомнил период работы в омском «Авангарде

«Приходит ли с опытом умение управлять эмоциями? Вроде того. Раньше мог по горячим следам что-то кому-то выговорить. Сейчас действую иначе: матч закончился — все по домам. Выспались, успокоились и уже с утра на свежую голову разбираемся, что пошло не так.

Часто ли доводилось на эмоциях говорить что-то, о чём позже приходилось жалеть? Да здесь не только слова могли быть, но и действия. Случалось, и игроков отчисляли после матча по моему настойчивому требованию. Сейчас такого себе уже не позволяю. Когда был последний случай? Уже давно, в Омске. И вот примерно тогда решил пересмотреть некоторые аспекты своей работы. История закончилась восстанием команды? Да не было никакого восстания. А только очередное подтверждение аксиомы: во всём, что произошло с человеком, виноват только он сам и никто другой. Раз получилось так, как получилось, значит, я что-то сделал неправильно. Знаю что, сделал выводы. И уверен: подобная история со мной больше не повторится», — приводит слова Скабелки «Прессбол».