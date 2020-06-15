Эберле: Драйзайтлю потребовалось время, чтобы осознать, насколько он хорош

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле поделился своим мнением о форварде «Эдмонтон Ойлерз» Леоне Драйзайтле.

«Леон был высоким драфт-пиком. Не то чтобы он взялся из ниоткуда, но ему потребовалось немного времени, чтобы самому осознать, насколько он хорош. Он попал в лигу, когда дела у «Ойлерз» шли паршиво, и первое время болтался между основой и запасом. Его отправили назад, к юниорам, в первом сезоне, а затем в низшую лигу во втором, и это, возможно, слегка пошатнуло его уверенность в себе. Но когда он оттуда вернулся, это выглядело как «бум! вот теперь он уже точно никуда не денется».

Он большой, сильный и очень мощный на коньках. Думаю, большинство не осознаёт, насколько он быстр. Его катание немного напоминает Павла Дацюка. Выглядит, будто ему не требуется никаких усилий, чтобы набрать скорость. Но посмотрите на его игру сейчас: на его передачи с неудобной руки, на то, как он видит площадку. Он уже стал тем игроком, которым — мы все верили — он может стать», — приводит слова Эберле пресс-служба НХЛ.