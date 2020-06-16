«Калгари» подписал с Загидулиным однолетний контракт

«Калгари» объявил о подписании однолетнего двухстороннего соглашения с российским голкипером Артёмом Загидулиным, сообщает официальный сайт канадского клуба.
24-летний голкипер в сезоне-2019/2020 выступал за фарм-клуб «Калгари» в Американской хоккейной лиге. Загидулин принял участие в 30 матчах, отражая 89,8% бросков по воротам. За основную команду «Калгари» голкипер не провёл ни одной встречи. До переезда в Северную Америку Загидулин выступал в составе магнитогорского «Металлурга» в КХЛ. В сезоне-2018/2019 он сыграл в 25 матчах, отражая 92,4% бросков по воротам.
Ранее сообщалось, что «Металлург» был серьёзно заинтересован в услугах вратаря, предлагал ему 50 млн рублей в год и гарантировал приличное игровое время, но Загидулин принял решение остаться в «Калгари».
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