Президент «Ак Барса»: изучаем варианты сокращения бюджета от 20 до 50%

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов сообщил, что клуб всецело поддержал введение в КХЛ потолка зарплат. По его словам, финансирование клуба в сезоне-2020/2021 может существенно сократиться.



«Потолок по зарплатам мы поддержали, как члены лиги. Сегодня рассматриваем различные варианты оптимизации расходов. Понятно, что у нас возможностей в этом году поменьше. Изучаем варианты сокращения бюджета от 20 до 50%. Смотрим на обоснованность затрат, глубину, отдачу», — цитирует Маганова «Бизнес Online».

Исходя из регламента КХЛ, общая зарплатная ведомость клубов не может превышать 900 млн рублей.

Ранее стало известно, что чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в первом квартале 2020 года сократилась в 2,4 раза по сравнению с первым кварталом 2019 г. и составила 25,252 млрд руб.