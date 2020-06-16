Устименко, заигранный за Россию: желание играть за Беларусь есть, но возможности пока нет

Воспитанник белорусского хоккея Кирилл Устименко, заигранный за юниорскую сборную России и задрафтованный «Филадельфией Флайерз» под общим 80-м номером, заявил о желании выступать за национальную команду Беларуси.
«Если речь о сборной, то могу лишь повторить: хочу играть за национальную команду Беларуси. Но для этого нужно выдержать четыре года карантина. Причём провести их в белорусском клубе. А сейчас другие планы. Хочу доказать в Америке, что чего-то стою. В общем, желание защищать честь сборной есть, но возможности пока нет», — цитирует Устименко «Прессбол».
20-летний голкипер в составе юниорской сборной России принял участие в юниорском чемпионате мира 2017 года. В нынешнем сезоне защищает цвета «Рединг Роялз» в лиге Восточного побережья.
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